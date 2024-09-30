Как Байден может получить свое историческое наследство

И украинцы, и американцы хотят мира. Действительно, никто не может стремиться к миру больше, чем украинцы.

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Последние две недели украинские лидеры пытались убедить американских журналистов и администрацию Джо Байдена, в том, как это может произойти. Они пытались донести простую стратегическую истину: Россия заключит мир только тогда, когда Владимир Путин будет считать, что Россия проигрывает. Сейчас они представляют то, что называют планом победы, чтобы попытаться попасть в эту позицию.

Это реализм. Использование слова "переговоры" в любом другом значении вводит в заблуждение, поскольку сами россияне неоднократно давали понять, что их целью является унижение и уничтожение Украины как первого шага к мировому порядку, в котором такие действия являются нормальными.

За пределами Украины можно услышать мнение о том, что можно просто выбрать переговоры в любой момент, не меняя должным образом позицию власти. Это не реализм. Это выдача желаемого за действительное.

Нельзя просто выбрать переговоры с властью, которая открыто стремится уничтожить вашу нацию и государство. Сначала вы должны показать, что попытка уничтожить вас закончится провалом. С дополнительной помощью с американской стороны, дополняя предыдущую помощь и, конечно, поддержку со стороны европейских и других союзников, Украина имела бы хорошие шансы сделать это.

Сейчас вопрос в том, будет ли эта помощь. Президент Владимир Зеленский в США пытался изложить свою позицию. Администрация Байдена имеет шанс использовать последние несколько месяцев у власти, чтобы ввести решительные меры и положить конец этой войне.

Это ее возможность получить историческое наследство во внешней политике. Конечно, союзники хорошо помнят Байдена и его команду за их дипломатию и компетентность, а также за восстановление ощущения нормальности и надежности. Это не мелочь, это действительно колоссальное достижение. Но Украина – это вызов, который бросила история. Пока что с этим вызовом не справились.

Был момент, когда Украина могла выиграть, если бы США предоставили оружие

Это была война двух масштабов и двух реальностей. Похвально то, что Байден посетил Киев во время войны, а высшие американские чиновники посещают его регулярно. Однако эта война отличалась от войн прошлого тем, что было налажено слишком мало личных отношений. Слишком мало американцев со значительным опытом есть в Украине во время этой войны.

В то время как украинцы воевали в крупнейшей сухопутной войне в Европе с 1945 года, слишком мало американцев физически присутствовали, чтобы наблюдать, как оны это делают и учиться. В то время как россияне бомбили, пытали и казнили украинцев в ужасных количествах, американский разговор слишком часто ведется о профессиональной репутации и оскорбительных чувствах внутри DC Beltway.

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Хотя мы были на правильной стороне этой войны, мы начали с неправильной предпосылки, и это напрямую связано с ошибками консенсуса.

Администрация Байдена была абсолютно права, поверив и поделившись собственными разведданными о плане России напасть в Украину. Это смелое нововведение помогло восстановить доверие к Америке и создало основу коалиции для помощи Украине после вторжения.

Однако этот прогноз был связан с общим убеждением, основанным на консенсусе российских экспертов и неправильных предположениях относительно российской мощи и слабости Украины, что если Россия действительно нападет на Украину, то победит за 3 дня.

Когда США тогда вооружали Украину, то это было для партизанского сопротивления, которое должно было наступить после быстрой победы России и распада украинского государства. Но Украина, конечно, сопротивлялась как государство и как общество, причем с большим эффектом, давая американцам шанс, которым мы, на третий год войны, еще не воспользовались.

Когда украинцы использовали это оружие (и свое собственное), чтобы остановить начальное российское вторжение в феврале и марте 2022 года, у нас возникла аналитическая проблема, которую мы еще не решили. Поскольку наше неоспоримое предположение заключалось в том, что Украина проигрывает, мы имели и до сих пор имеем проблемы, думая, что Украина может выиграть. Пока мы не придем к этой мысли, мы не сможем достичь мира.

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Украина действительно имела план противодействия российскому вторжению и применила его в феврале и марте 2022 года. В целом этот план сработал. Украинцы выиграли битвы под Киевом и Харьковом, заставив россиян сосредоточиться на юго-востоке. В сентябре 2022 года Украина осуществила внезапное контрнаступление и вернула себе значительную часть Харьковской области.

Позже в том же году она вернула себе значительные территории на юге, включая город Херсон. Это был момент, когда Украина имела наибольшие шансы выиграть войну. Если бы США к тому моменту поставили оружие, которое они впоследствии согласились поставлять, Украина вполне могла бы выиграть.

Успех Украины, который в США не заметили

Илон Маск также присоединился к замедлению украинского продвижения той осенью, из-за личного беспокойства решив отрезать украинские подразделения от Starlink. Он боялся, что украинские атаки на российский флот в Черном море приведут к концу света или чего-то в этом роде. В конце концов Украина осуществила эти морские атаки и вытеснила большую часть российского флота из Черного моря.

Это имело только хорошие стратегические последствия и позволило украинским фермерам восстановить обеспечение продовольствием сотен миллионов людей в Африке и Азии. Эта украинская морская победа привлекла слишком мало внимания в США, я подозреваю, что по плохим причинам. Этого не ожидали большинство наших экспертов, а украинцы этого достигли с помощью собственных систем.

Правда, сухопутная война стоила ужасно дорого. Ни одна из сторон не смогла достичь важных успехов с конца 2022 года, несмотря на одно украинское контрнаступление летом 2023 года и несколько российских. Сейчас россияне медленно и огромной ценой продвигаются на Донбассе, тогда как украинцы совершили неожиданный прорыв на российскую территорию в районе Курска.

Путин может, по крайней мере на некоторое время, отправить своих людей на безнаказанную смерть. Россия имеет большую военную промышленность, которая может копировать украинские инновации, а затем производить в больших масштабах. Россия удерживает территорию в Украине, которая сейчас полностью заминирована и укреплена.

Украина не может победить, просто столкнувшись с Россией в окопах и наказывая ее города день за днем. Она должна бороться разумно и получать надлежащую помощь от своих друзей, что сейчас является открытым вопросом. Украина должна иметь возможность поражать российские аэродромы и другие объекты, откуда наносятся ежедневные удары по ее территории.

Большие государства (не)выигрывают войны

Американцам в их оценке этой войны мешает собственная первоначальная недооценка Украины. Мол, поскольку мы думали, что она проигрывает в начале, нам до сих пор трудно переключиться на идею, что она может и должна выиграть.

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Некоторое время мы, кажется, думали, что большая держава, или имперская держава, или ядерная держава всегда выигрывает войны. На самом деле исторические данные показывают, что они очень часто проигрывают. Россия (в разных государственных образованиях) проиграла:

Крымскую войну,

русско-японскую войну,

свою часть Первой мировой войны,

польско-большевистскую войну,

Афганскую войну,

Первую чеченскую войну.

В том, что они называют своим планом победы, украинцы сегодня приводят очень конкретную позицию, основанную на правильном прочтении политики войны в целом и режима Путина. Мир возможен, когда одна политическая система прогибается, и поэтому тем, кто хочет мира, придется выбрать сторону и помочь с этим прогибанием.

Дональд Трамп это понимает. Он четко дал понять, что его сторона – это Россия, и если его выберут, он будет использовать американскую силу, чтобы оказать давление на Киев, а не на Москву, заставив Украину сдаться.

Кроме огромных страданий внутри Украины, это станет и ударом по мировому порядку и американской безопасности и процветанию, от которого мы не скоро оправимся. Это продемонстрирует, что бороться за демократию бессмысленно, ведь никто вам не поможет. Это покажет, что международный правопорядок ничего не значит, поскольку нарушать границы, захватывать территории и уничтожать государства позволяют США.

Это будет способствовать китайской агрессии в Тихом океане, которую до сих пор Украина сдерживала, демонстрируя, что наступательные операции приносят расходы. Это сделает ядерную войну более вероятной, поскольку уроки уничтожения Украины будут заключаться в том, что только ядерное оружие сдержит ядерную державу, что приведет к распространению ядерного оружия.

Признание ошибок – не сильная сторона США

Стоит помнить, что США заставляли Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году вместе с ракетами большой дальности. Тогда Украина отдала свои ракеты России, которая считалась надежным партнером. Сейчас Россия запускает ракеты этих типов – вполне вероятно, что и некоторые из тех самых ракет – по Украине.

Понятно, что украинцы считают, что это действие с их стороны породило моральное обязательство со стороны США помочь во время этой войны, не в последнюю очередь потому, что об этом на самом деле говорилось в Будапештском меморандуме.

Однако более глубокой проблемой было распространение ядерного оружия. В то время было разумно считать, что США действовали, чтобы замедлить это. Это оказалось ошибкой. Та же заинтересованность в замедлении распространения ядерного оружия сейчас выступает за предоставление Украине оружия, необходимого для победы над ядерным хулиганом, которым стала Россия.

Признание ошибок не является сильной стороной Америки, а также слушать других во время стресса. Россияне понимают наши слабости, пожалуй, лучше, чем мы сами. Их успехи в этой войне являются почти полностью результатом их последовательных побед в психологической войне.

Для россиян национальная и индивидуальная психология является поверхностью атаки. Одним из уязвимых мест американцев является потребность постоянно быть в центре внимания. Поэтому каждый раз, когда Украина просит что-то у США, Путин меняет тему на расплывчатые угрозы, которые могут нас касаться, чтобы мы чувствовали личную тревогу. Тогда мы играем Гамлета в плохом смысле, превращая насущный стратегический момент в монолог.

Как Путин создал новые правила ведения войны

Там, где американские лидеры верят, что они управляют эскалацией, россияне знают, что они управляют (нашей) тревогой. Это то, что они хорошо делают. Они делают это с горячей решимостью, потому что верят в это и знают, что это их единственный шанс победить.

Американцы также многое хорошо сделали, и американская материальная помощь была незаменимой, что украинцы признают на каждом шагу. Последний дополнительный пакет поддержки Украины был принят Конгрессом после исключительной политической работы Белого дома. Совет национальной безопасности проделал невероятный труд, координируя поставки оружия и не особо признавая сложность этой задачи. Американское оружие, как правило, на поле боя работает лучше, чем ожидалось.

Но России удалось сделать так, чтобы решения по этим поставкам оружия были медленнее, чем они должны были быть. Оперативная скорость не может компенсировать стратегическую медлительность. В плане победы Украины мы либо снова увидим эту модель – украинский запрос, российская угроза, американское освобождение, – или мы разорвем цикл и изменим войну, дав украинцам шанс. Осень 2024 года – последний шанс администрации Байдена достичь стратегического темпа.

В этой войне Путин не только справился с нашей тревогой, он создал совершенно новые правила ведения войны, которые многие из нас сейчас воспринимают как должные, даже если они не имеют прецедентов и являются абсурдными.

Почему-то кажется, что это правильная журналистская практика называть украинское оружие натовским или американским, хотя когда оружие американского или европейского производства применяется другими странами, мы не используем этот термин.

Мы также не называем оружие, которое использует Россия, но создала Северная Корея или Иран, северокорейским и иранским оружием. Как-то нормально, что война ведется только на украинской территории (не так ли?), даже если это противоречит любой стратегической логике и базовому чувству справедливости и международного права войны по самообороне.

Как только России удается превратить эти странные предписания в американские риторические и ментальные привычки, американцы начинают защищаться от них, даже если они были порождены извне, созданы, чтобы нанести нам вред. Когда мы используем их в речи и письме, мы замедляем себя.

Конечно, русская военная магия не работает полностью. Ядерный шантаж действует на все меньше людей. Со временем Россия медленно теряет свою репутацию безудержной военной силы, по крайней мере среди тех, кто знает историю или уделяет ей внимание. В конце концов, мы почти всегда давали украинцам то, что они хотели, но после проволочек, которые удерживали Россию в войне.

Времени не осталось, по крайней мере для этой администрации. Цель России заключается в том, чтобы заставить команду Байдена двигаться медленно, чтобы Россия могла продолжать борьбу, пока не прибудет Трамп, чтобы спасти ее. Следующие несколько месяцев покажут, сработал ли этот план.

"Быть или не быть". Для администрации Байдена это вопрос наследия, вопрос того, чтобы его запомнили как человека, который изменил мир к лучшему. Для Украины это вопрос выживания.