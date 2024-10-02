На самом деле все не так. Заранее отмечу, что если бы формировались условия для наступления на Запорожье, то россияне били бы не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.

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Что происходит в Запорожье

Зато мы с вами являемся свидетелями одного из многочисленных эпизодов совершения военных преступлений против гражданского населения. Это обычный кровавый и беспощадный террор.

В свою очередь, не отрицаю, что группировка войск "Днепр" остается одной из самых многочисленных и вполне может себе позволить операцию уровня среза Роботинского выступления. Но хочу обратить внимание, что только за прошлый месяц в состав УВ "Север", а именно в Курскую компоненту группировки отправили несколько подразделений из состава УВ "Днепр" и из Пологовского направления, где оперирует УВ "Восток", в частности 38 и 64 ОМСБр.

Собственно, если ты готовишься к масштабному наступлению на большой и очень сложный по захвату город, с большим количеством промышленных зон, то будешь ли ты начинать с террора гражданских объектов?

Или ты будешь сразу выносить те районы, которые являются потенциально труднопреодолимыми рубежами? Или ты будешь группировки для наступления урезать, а не накапливать и ограничивать в возможностях?

Таким образом, попрошу не распространять панических флуктуаций о том, что россияне готовятся наступать на Запорожье. Да, они будут таранить Роботинский выступ с целью открытия Ореховского направления. Да, они будут бросаться на Гуляйполе. На Времовском направлении они активизируются и будут пытаться в ближайшее время вгрызться в Макаровку. На этом все.

А все остальное – террор и убийство украинцев. Как и всегда уже в течение третьего года полномасштабного вторжения.