Насправді все не так. Заздалегідь зазначу, що якби формувалися умови для наступу на Запоріжжя, то росіяни били б не по житлових кварталах, а по військових об'єктах, лініям оборони та рубежам.

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Що відбувається у Запоріжжі

Натомість ми є з вами є свідками одного з численних епізодів скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення. Це звичайний кривавий та нещадний терор.

Своєю чергою, не заперечую, що угрупування військ "Дніпро" залишається одним з найчисленніших і цілком може собі дозволити операцію рівня зрізу Роботинського виступу. Але хочу звернути увагу, що лише за минулий місяць до складу УВ "Північ", а саме до Курської компоненти угруповання відправили кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема 38 та 64 ОМСБр.

Власне, якщо ти готуєшся до масштабного наступу на велике і дуже складне по захопленню місто, з великою кількістю промислових зон, то чи будеш ти починати з терору цивільних об'єктів?

Чи ти будеш одразу виносити ті райони, які є потенційно важкопереборними рубежами? Чи ти будеш угруповання для наступу урізати, а не накопичувати й обмежувати в можливостях?

Таким чином, попрошу не розповсюджувати панічних флуктуацій про те, що росіяни готуються наступати на Запоріжжя. Так, вони таранитимуть Роботинський виступ з метою відкриття Оріхівського напрямку. Так, вони кидатимуться на Гуляйполе. На Времівському напрямку вони активізуються і намагатимуться найближчим часом вгризтися до Макарівки. На цьому все.

А все інше – терор та вбивство українців. Як і завжди вже протягом третього року повномасштабного вторгнення.