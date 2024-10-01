На жаль, унаслідок атаки одна людина загинула, є понад 20 поранених, серед них 12-річна дитина. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Також є влучання в об'єкти інфраструктури.

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Момент удару по багатоповерхівці в Запоріжжі потрапив на відео

Це вкотре були КАБи, ворог завдав по місту щонайменше 6 ударів, поціливши у декілька житлових будинків. Один із вибухів зафіксували на відео.

Кадри влучання по будинку в Запоріжжі: дивіться відео (Увага! Ролик 18+, є нецензурна лексика!)

Поки відомо про 21 пораненого, один чоловік загинув на місті влучання. Проте це лише попередні наслідки атаки росіян, адже триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. Як повідомив глава ОВА Іван Федоров, на місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники.

Важливо! Якщо ви мешкаєте в Запоріжжі та потребуєте допомоги – дзвоніть у міський колцентр за номерами 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 або на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА +38 0800 503 508.