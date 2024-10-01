К сожалению, в результате атаки один человек погиб, более 20 раненых, среди них 12-летний ребенок. Повреждены многоэтажки и частные дома. Также есть попадания в объекты инфраструктуры.

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Момент удара по многоэтажке в Запорожье попал на видео

Это в очередной раз были УАБы, враг нанес по городу не менее 6 ударов, попав в несколько жилых домов. Один из взрывов зафиксировали на видео.

Кадры попадания по дому в Запорожье: смотрите видео (Внимание! Ролик 18+, есть нецензурная лексика!)

Пока известно о 21 раненом, один человек погиб на месте попадания. Однако это лишь предварительные последствия атаки россиян, ведь продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов. Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, на местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики.

Важно! Если вы живете в Запорожье и нуждаетесь в помощи – звоните в городской колл-центр по номерам 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 или на горячую телефонную линию Запорожской ОВА +38 0800 503 508.