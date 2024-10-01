Россия днем 1 октября атаковала Запорожье КАБами. Известно, что в результате атаки есть по меньшей мере 1 жертва.

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Сколько людей пострадало

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что в результате вражеского удара один человек погиб, шестеро ранены.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадания в объекты инфраструктуры,

– написал он.

Кроме этого, информацию могут уточнять, ведь продолжаются поисково-спасательные работы.

Как рассказал Иван Федоров, по предварительной информации, российские захватчики нанесли по городу не менее 6 ударов. Ранее уже отмечалось, что враг атаковал гражданское население именно управляемыми авиабомбами. Россия начала использовать КАБы для ударов по Запорожью относительно недавно.

Россия постоянно обстреливает украинские города. Вражескими целями часто становятся именно объекты гражданской инфраструктуры. Уже неоднократно отмечали. что Россия воюет именно против мирного населения.