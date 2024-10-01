Днем 1 октября Россия атаковала Запорожье. По городу целились управляемыми авиационными бомбами.

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Было несколько пусков

В городе несколько раз прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного. Жителей просят находиться в укрытиях до объявления об отбое тревоги.

Россия недавно начала бить по Запорожью КАБами. Враг атакует город.

Известно, что было несколько пусков управляемых авиационных бомб по направлению к городу. Об этом сообщали Воздушные силы, а также мониторинговые каналы.

Мониторинговые каналы пишут. что в 11:57 там снова было шумно.

Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Враг постоянно атакует прифронтовые территории из всех видов вооружения, которые могут достигать украинской территории. Не так давно Россия начала использовать для обстрелов Запорожья КАБы.