Вдень 1 жовтня Росія атакувала Запоріжжя. По місту цілили керованими авіаційними бомбами.

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Було кілька пусків

У місті кілька разів прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Жителів просять перебувати в укриттях до оголошення про відбій тривоги.

Росія нещодавно почала бити по Запоріжжю КАБами. Ворог атакує місто.

Відомо, що було кілька пусків керованих авіаційних бомб у напрямку до міста. Про це сповіщали Повітряні сили, а також моніторингові канали.

Моніторингові канали пишуть. що о 11:57 там знову було гучно. Телеграм-канали пишуть про приблизно 10 вибухів у місті.

Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Не варто нехтувати власною безпекою.

Ворог постійно атакує прифронтові території зі всіх видів озброєння, які можуть досягати української території. Не так давно Росія почала використовувати для обстрілів Запоріжжя КАБи.