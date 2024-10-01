Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. На жаль, ворожа атака не минулася без поранених.

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Які наслідки удару по Запоріжжю

Як розповів Іван Федоров, за попередньою інформацією, російські загарбники завдали по місту щонайменше 6 ударів. Раніше вже зазначалося, що ворог атакував цивільне населення саме керованими авіабомбами.

Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених,

– йдеться у повідомленні голови ОВА.

Станом на цю хвилину уточнюють інформацію щодо руйнувань та деталі стосовно стану людей.

О 12:41 з'явилися дані про те, що внаслідок ворожого обстрілу міста загинула щонайменше 1 людина, ще 5 отримали поранення. Уточнено, що через удари пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, також є влучання. Станом на 12:52 кількість постраждалих зросла до 6.

Правоохоронці документують наслідки влучань та надають допомогу постраждалим. "Попередньо, окупаційні війська нанесли 6 ударів ФАБами по території обласного центру", – розповіли у Нацполіції.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу є руйнування / Фото Івана Федорова та Нацполіції

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, перші вибухи у Запоріжжі почули орієнтовно об 11:50. Повідомлялося, що було кілька пусків керованих авіаційних бомб у напрямку до міста. Про це сповіщали Повітряні сили, а також моніторингові канали.