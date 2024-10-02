Вугледар стримував просування ворога у цілому районі

Вороже військо просувалося з Водяного, пізніше – зі сторони Шахти №1 та Шахти №3, а також з західного напрямку. Більше про захоплення Вугледару росіянами та наслідки цього – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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За останній час окупанти стягнули до трьох додаткових бригад, що становить понад 5 тисяч військовослужбовців, та продовжували застосовувати засоби ураження. Це дозволило їм просуватися вперед. Крім того, росіяни звужували логістичні можливості нашої 72-ї бригади, яка обороняла місто. Дорога, яка залишалася з півночі, була взята росіянами під контроль. У сукупності це привело до захоплення Вугледару.

Вугледар – це важливе з військового погляду місто. Це така собі оборонна фортеця, яка стримувала просування ворога. Вугледар стабілізував для нас ситуацію щодо наступальних дій росіян на Покровськ. Захопивши Вугледар, окупанти будуть просуватися в напрямку Курахове і далі на Покровськ.

Російські атаки на Покровськ не завершилися успіхом. Та противник переформатувався, перегрупувався і, як він часто це робить, – знайшов обхідні шляхи, підібрався з флангів, а у випадку Вугледару – з тилу. Росіяни перерізали логістичні шляхи, послабивши оборонний потенціал цього району, а потім безпосередньо завдали удару і продовжили наступальні дії.

Українські війська стримуватимуть ворога на другій лінії оборони

Рішення про відведення українських сил з Вугледару було необхідним. Ситуація, на мій погляд, складалася таким чином, що настав період, коли стало зрозуміло, що ворог зайшов в саме місто, а його наступальні дії зміцнюються. З одного боку, наступальний потенціал ворога збільшувався, а з іншого боку, перерізалося логістичне забезпечення нашої 72-ї бригади. Наші оборонці намагалися підтримуватися завдяки доставці дронами, але, зрозуміло, що це не ті логістичні можливості, які б дозволили утримувати оборону міста.

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Важливо було правильно визначити час, щоб своєчасно вивести війська.

По-перше, потрібно було зберегти життя більшості людей та вийти з найменшими втратами.

По-друге, дуже важливо, щоб у нас залишалися війська, які б відійшли на другий рубіж оборони. Мовиться про 8 – 9 кілометрів на північ від Вугледару. Вони мали б їх зайняти і не допустити просування росіян далі.

На жаль, реалізувати таке завдання не вдалося, коли окупанти захопили Авдіївку, просунулися далі й взяли під свій контроль Очеретине. Ці послідовні дії надали ворогу можливості продовжувати активний наступ на Покровськ.

Саме тому командирам тактичного рівня потрібно було оцінювати динамічну ситуацію у Вугледарі і приймати дуже важке, але важливе рішення про збереження якомога більше життів військовослужбовців та перехід на оборонні позиції на другому рубежі.

Головна ціль ворога – Покровськ

Вугледар – це місто яке тривалий час утримувало просування ворога у цьому напрямку. Та є і регіональне значення в утриманні цієї фортеці. Воно пов'язане з тим, що захоплення Вугледару дає росіянам можливість просуватися на Курахове. Далі головною ціллю росіян стане Покровськ, який є важливим центром з утримання оборони на цьому напрямку.

Втрата Вугледару призводить до дестабілізації системи оборони на лінії Вугледар – Курахове – Покровськ.