Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш" со ссылкой на своего агента в 132 отдельной мотострелковой бригаде российской армии.
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Какова ситуация в рядах оккупантов в Донецкой области
Моральное и физическое истощение, отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте разрушают подразделение изнутри,
– рассказали в Атеш о ситуации в бригаде.
Из-за страха, что место дислокации будет обнаружено, командование запретило своим воинам пользоваться военной техникой. Между позициями россияне передвигаются на гражданских автомобилях.
Партизаны Атеш также опубликовали фото с вражеских позиций в Донецкой области.
Оккупанты передвигаются на гражданских автомобилях между позициями в Донецкой области / Фото "Атеш"