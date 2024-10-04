Про це розповіли у партизанському русі "Атеш" із посиланням на свого агента у 132 окремій мотострілецькій бригаді російської армії.

Дивіться також У Курській області прогримів потужний вибух: "Атеш" влаштував диверсію

Яка ситуація в лавах окупантів на Донеччині

Моральне і фізичне виснаження, відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті руйнують підрозділ зсередини,

– розповіли в Атеш про ситуацію в бригаді.

Через страх, що місце дислокації буде виявлено, командування заборонило своїм воякам користуватися військовою технікою. Між позиціями росіяни пересуваються на цивільних автомобілях.

Партизани Атеш також опублікували фото з ворожих позицій в Донецькій області.

Окупанти пересуваються на цивільних автомобілях між позиціями на Донеччині / Фото "Атеш"