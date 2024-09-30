Про це заявили в "Атеш" рано-вранці 30 вересня. Також показали відповідні кадри.

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Вибух на залізниці в Курській області

Агенти "Атеш"підірвали релейну шафу на одній з ключових залізничних гілок, через яку російська армія доставляє техніку й боєприпаси на Курський відрізок фронту.

"Атеш" підірвав релейну шафу: дивіться відео

Ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій. Порушення її роботи послаблює логістичну підтримку й ускладнює транспортування важливої військової техніки,

– наголосили у військовому русі.

Також додали, поки збройні сили Росії продовжують почуватися в безпеці, "Атеш" продовжує завдавати ударів по їхній життєво важливій інфраструктурі.

"Атеш" влаштував диверсію в Курській області: дивіться відео

Де саме влаштували диверсію в Курській області / Колаж "Атеш"