Про це заявили в "Атеш" рано-вранці 30 вересня. Також показали відповідні кадри.
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Вибух на залізниці в Курській області
Агенти "Атеш"підірвали релейну шафу на одній з ключових залізничних гілок, через яку російська армія доставляє техніку й боєприпаси на Курський відрізок фронту.
"Атеш" підірвав релейну шафу: дивіться відео
Ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій. Порушення її роботи послаблює логістичну підтримку й ускладнює транспортування важливої військової техніки,
– наголосили у військовому русі.
Також додали, поки збройні сили Росії продовжують почуватися в безпеці, "Атеш" продовжує завдавати ударів по їхній життєво важливій інфраструктурі.
"Атеш" влаштував диверсію в Курській області: дивіться відео
Де саме влаштували диверсію в Курській області / Колаж "Атеш"