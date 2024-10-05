Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что после захода в Угледар, враг может перейти на Курахово. Тогда Покровск будет в окружении и удержать его будет трудно.

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Откуда россияне могут зайти в Покровск

Полковник запаса ВСУ рассказал, что если бы россияне не зашли в Угледар, Покровск не был бы в опасности. Активность врага на юге и востоке в сторону Покровска является критической. Осуществлять масштабные операции со стороны Украины практически нереально.

После того, как россияне зашли в Угледар, они получили определенные механизмы. Они могут усилить левый фланг и зайти в Покровск с юга, не "в лоб" с востока на запад, там мы их удержать можем,

– объяснил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, если сейчас россияне пройдут из Угледара на Курахово, усилят наступление на Селидово, они смогут пойти на Покровск. По такому сценарию украинские военные будут вынуждены отойти, ведь город окажется в осаде.

Покровское направление: смотрите на карте

Если же украинским военным удастся остановить врага на Кураховском направлении, то и в Покровск они не зайдут. Свитан добавил, что все зависит от решений военно-политического руководства Украины.

К слову, начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач одновременно рассказал, что на Покровском направлении российские войска проводят постоянные штурмы с большим количеством личного состава. Хотя бои происходят на склонах и высотах, что замедляет наступление, ситуация является сложной.