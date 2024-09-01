Историю оккупантов рассказал Единый центр приема обращений военнослужащих России по сдаче в плен, который собственно и занимается проектом "Хочу жить".

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Россияне сдались в плен благодаря листовкам

Одним из российских военных был Амир Мухамбеталиев. Он нашел листовку с инструкциями, как сдаться в плен, которую бойцы ВСУ сбросили с дрона, и решил выйти к украинским позициям. Впоследствии россиянина заметил украинский дрон, который сопровождал его.

19-летний Махмадкарим Саидов поступил аналогичным образом, когда понял, что российские командиры отправили его на смерть. Теперь оба парня находятся в безопасности и призывают других не испытывать судьбу и не идти на войну.

Стоит отметить, что любой российский военный может спасти свою жизнь, обратившись к проекту "Хочу жить" или сдавшись украинским войскам на поле боя.

Бойцы сил обороны Украины заинтересованы в том, чтобы сохранить жизнь бойцам ВС России, сдающимся в плен. За каждого пленного они получают поощрение от командования за пополнение обменного фонда,

– говорится в публикации.

К слову, ранее стало известно, что воины специального батальона "Шквал" и 5-го стрелкового батальона во время зачистки населенного пункта на Торецком направлении взяли в плен трех российских штурмовиков. Остальные были уничтожены в бою.