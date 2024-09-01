Історію окупантів розповів Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців Росії щодо здачі в полон, який власне й займається проєктом "Хочу жити".

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Росіяни здались у полон завдяки листівкам

Одним з російських військових був Амір Мухамбеталієв. Він знайшов листівку з інструкціями, як здатися в полон, яку бійці ЗСУ скинули з дрона, і вирішив вийти до українських позицій. Згодом росіянина помітив український дрон, який супроводжував його.

19-річний Махмадкарім Саїдов вчинив аналогічним чином, коли зрозумів, що російські командири відправили його на смерть. Тепер обидва хлопці перебувають у безпеці та закликають інших не випробовувати долю та не йти на війну.

Варто зазначити, що будь-який російський військовий може врятувати своє життя, звернувшись до проекту "Хочу жити" або здавшись українським військам на полі бою.

Бійці сил оборони України зацікавлені в тому, щоб зберегти життя бійцям ЗС Росії, що здаються. За кожного полоненого вони одержують заохочення від командування за поповнення обмінного фонду,

– йдеться в публікації.

До слова, раніше стало відомо, що воїни спеціального батальйону "Шквал" і 5-го стрілецького батальйону під час зачистки населеного пункту на Торецькому напрямку взяли у полон трьох російських штурмовиків. Решта була знищена в бою.