Відеозвернення опублікували на сторінці проєкту "Хочу жити". Його записали в одному із таборів для полонених в Україні.

Дивіться також Обирав між гіршим і найгіршим: чому Путін наважився на обмін полонених 24 серпня

Росія повертає їх "на здачу" та обмінюють кадировців та офіцерів

Від імені російських полонених звернувся Ніколай Душка. Він уже раніше записував звернення до російського диктатора. Але тоді путінські пропагандисти назвали відео "фейком, акторами, українськими зеками". А омбудсменка Москалькова проігнорувала як відео, так і передані їй списки полонених.

Цього разу до Душки доєдналося ще декілька сотень росіян.

Всі вони другосортні військовополонені для російської влади: поранені, хворі, люди похилого віку, мобілізовані, звичайна піхота, що вижила в пеклі. Росія повертає їх "на здачу", коли у списках залишаються місця після кадировців, ув'язнених, офіцерів та полонених з елітних підрозділів типу ВДВ,

– розповіли у проєкті "Хочу додому".

Там також додали, що під час останнього обміну 24 серпня жодного із цих полонених Росія не повернула додому. Тоді вона попросила лише строковиків, які провели у полоні лише 2 тижні.

"Строковиків так строковиків. Ми військовополоненими не маніпулюємо, нам важливіше своїх повернути, аніж росіян утримувати. Але цим військовополоненим стало прикро, і їх можна зрозуміти. Вони сидять у полоні вже третій рік, а їх повертають до останньої черги. У таборі у них є телевізор і можливість регулярно дзвонити додому, тож вони чудово обізнані про те, що відбувається у них удома, як російська влада на них "чекає"", – зауважили у проєкті.

Там назвали цих полонених "заручниками політики міноборони Росії, ФСБ та деяких депутатів держдуми які кулуарно вирішують, кого повертати, а хто ще посидить": для росіян важливіше дестабілізувати українське суспільство, аніж повернути своїх громадян.

Вони цілеспрямовано відкидають великий гуманітарний обмін усіх на всіх. Вони заблокували створення змішаних медичних комісій, які дозволили хоча б повернути хворих та поранених. Вони навіть не дають шансу на організацію збору тіл на лінії фронту за підтримки Червоного Хреста. ️Впевнені, і цих бідолах на відео вони проігнорують так само. Адже вони далеко в Україні, а їхні родичі, знайомі та друзі просто сидять і третій рік слухають брехню з екранів, очікуючи на диво з неба. Їх навіть не писк комара, їм взагалі не існують,

– зауважили у "Хочу додому".

Російські полонені звернулися до Путіна: дивіться відео