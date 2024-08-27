Найбільше здивувало те, що Владімір Путін погодився на обмін полоненими у День Незалежності. У розмові з 24 Каналом журналіст-розслідувач Христо Грозєв пояснив, чому російській диктатор наважився на цей крок.

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Чому відбувся обмін 24 серпня

Російський президент очевидний представник злочинного психопата. У таких людей насамперед немає емоцій. Коли їх змушують обирати між поганим й дуже поганим варіантом для себе, то вони завжди обирають найгірший варіант.

Я думаю, що це і сталося зараз. Україна поставила Путіна між вибором,

– мовив Грозєв.

Поганим варіантом було б фактично визнати важливість й незалежність України, а дуже поганим було б не розв'язати проблему з полоненими строковиками, адже Путін обіцяв, що строковиків не буде на війні, а виявилося, що значна частина з них опинилася в українському полоні.

Тобто для нього це була більш страшна екзистенціальна проблема, ніж визнати українську незалежність,

– додав журналіст-розслідувач.

Авжеж, людське життя для Путіна не означає нічого, але він зрозумів, що залишити строковиків у полоні буде для нього особистою загрозою. Тож обмін це був вимушений крок.