Відомо, що 24 серпня з полону вдалося звільнити ще 115 українців. Україна працює над поверненням кожного полоненого.

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Робота продовжується

Черговий обмін – результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула своїх воїнів: дивіться фото СБУ

Життя кожного українця – найвища цінність!

– мовиться в повідомленні.

У Службі безпеки України зазначили, що працюють над дорученням президента України повернути з полону усіх українців.

Україна провела обмін: дивіться відео