Серед звільнених з російського полону 24 серпня воїни Нацгвардії, ЗСУ, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.
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Україна звільнила з полону 115 захисників
Ще 115 українських захисників нарешті повернулися додому з російського полону.
Ми пам'ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Президент подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Наголосив, що наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону.
Окрім того, український лідер подякував команді й партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому.
Україна звільнила з російського полону 115 захисників / Фото з телеграму Зеленського
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що всі врятовані під час 55 обміну – військовослужбовці-строковики. Зокрема, ті, хто потрапив у ворожу неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Вдалося визволити 9 незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків і 3 прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").