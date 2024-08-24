Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики. Це солдати, сержанти та матроси.

Героїчні захисники з різних напрямків: що відомо про повернених з полону

Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 захисники Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").

Також додому повертаються 6 нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Крім цього, вдалося визволити 9 незаконно засуджених оборонців.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом,

– мовиться в повідомленні.