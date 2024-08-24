Провести обмін між країнами вдалося за посередництва Об'єднаних Арабський Еміратів. Зазначається, що натомість у Росію повернули таку ж кількість полонених у Курській області російський строковиків.

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Обмін полоненими між Україною та Росією

Україна та Росія 24 серпня провели 55-й обмін полоненими, внаслідок якого вдалося повернути 115 військових. Так, серед них, зокрема, вдалося визволити 9 незаконно засуджених оборонців, військових моряків та 3 прикордонників. Також нарешті вдома 82 оборонці Маріуполя, з них пів сотні боронили "Азовсталь".

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що багато з повернутих мають важкий стан. Проте це не завадило оборонцям по поверненню на Батьківщину виконати державний гімн.

Виконання гімну звільненими оборонцями: дивіться відео

Уповноважений з прав людини вказав, що надалі на всіх звільнених чекатиме медичний огляд і реабілітація, а також відновлення документів та банківських карток.

Щиро радий, що саме в День Незалежності наші громадяни повернулися на рідну землю. Це подвійне свято для них та їхніх рідних! Працюємо далі, аби кожен українець і українка повернулися додому,

– написав Лубінець.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3520 українців.