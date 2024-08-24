Провести обмен между странами удалось при посредничестве Объединенных Арабский Эмиратов. Отмечается, что взамен в Россию вернули такое же количество пленных в Курской области российский срочников.

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Обмен пленными между Украиной и Россией

Украина и Россия 24 августа провели 55-й обмен пленными, в результате которого удалось вернуть 115 военных. Так, среди них, в частности, удалось освободить 9 незаконно осужденных защитников, военных моряков и 3 пограничников. Также наконец дома 82 защитники Мариуполя, из них полсотни защищали "Азовсталь".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что многие из возвращенных имеют тяжелое состояние. Однако это не помешало защитникам по возвращению на Родину выполнить государственный гимн.

Исполнение гимна освобожденными защитниками: смотрите видео

Уполномоченный по правам человека указал, что в дальнейшем всех освобожденных ждет медицинский осмотр и реабилитация, а также восстановление документов и банковских карточек.

Искренне рад, что именно в День Независимости наши граждане вернулись на родную землю. Это двойной праздник для них и их родных! Работаем дальше, чтобы каждый украинец и украинка вернулись домой,

– написал Лубинец.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3520 украинцев.