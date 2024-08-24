Известно, что 24 августа из плена удалось освободить еще 115 украинцев. Украина работает над возвращением каждого пленного.
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Работа продолжается
Очередной обмен – результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Украина вернула своих воинов: смотрите фото СБУ
Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!
– говорится в сообщении.
В Службе безопасности Украины отметили, что работают над поручением президента Украины вернуть из плена всех украинцев.
Украина провела обмен: смотрите видео