Усі російські полонені, яких обміняли, – це строковики військової служби, які здалися в Курській області. Вони провели у полоні лише 2 тижні.

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Кого обміняли та віддали Росії

Проєкт "Хочу жить" повідомив, що 24 серпня відбувся 55-й обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулися 115 захисників, а Росія отримала своїх 115 полонених.

Усі, кого отримала Росія в рамках обміну, – строковики, які служили в Курській області. Вони провели у полоні лише 2 тижні й тепер – повернулися додому.

Коли російській владі дійсно потрібно повернути когось із полону, виявляється, що зробити це можна практично миттєво. Звісно, ​​серед тих, кого обміняли, більше немає кумів Путіна. Але військовополонені строковики – це дуже медійні постаті. Їхні матері записують звернення до влади, погрожують мітингами, про них пишуть у ЗМІ, обговорюють у соцмережах,

– додали в "Хочу жить".

Російські строковики, яких обміняли : дивіться відео

Проєкт наголошує, що така публічність та увага громадськості лякають путінський режим, який побудований на тотальному контролі в інформаційному просторі. Ц тепер, коли в медіа була увага до строковиків, Кремль одразу пішов на контакт, погодився на обмін і не зірвав його.

"Чому ж такого відношення немає до звичайних військовополонених, які вже третій рік перебувають у полоні? Тому що для путінського режиму вони не існують. Про них не говорять у ЗМІ, їхні дружини та матері мовчать і нічого не роблять, вони не васали Кадирова та не співробітники ФСБ. Це зручні військовополонені, вони можуть сидіти роками, не завдаючи владі жодного дискомфорту, то навіщо їх обмінювати?" – наголосили в проєкті.

Ба більше, цей обмін полоненими, як пише проєкт "Хочу жить", черговий доказ того, що Кремль використовує військовополонених і цивільних заручників як зброю, як інструмент тиску. Відтак, усі військовополонені з обох боків вже могли б опинитися вдома, а провести обмін всіх на всіх можна. Втім, Росія не зважає на заклики Папи Римського, Вселенського Патріарха, ООН та інші гуманітарні організації, адже ворог утримує людей, щоб дестабілізувати Україну.

Військовополонених катують, утримують у жахливих умовах, морять голодом та вбивають. Окремі категорії військовополонених Кремль принципово відмовляється обмінювати, щоб доводити до відчаю членів їхніх сімей. Багатьох військовополонених "судять" порушуючи Женевські конвенції з вигаданих приводів,

– наголосили в "Хочу жить".

Однак полонені строковики – це болісна тема для Путіна, тому у Кремлі відразу почали пропонувати обмін. Україна не використовує полонених як інструмент тиску, а навпаки – прагне повернути усіх своїх громадян та захисників.

"Тому, коли Сили оборони України беруть у полон медійних російських військовослужбовців, таких як строковики, пілоти, кадировці, співробітники ФСБ та інші "ведмедики", їх використовують не для тиску, а для обміну та повернення українців. Саме так сталося й сьогодні", – резюмували в "Хочу жить".

Важливо. Російські військові можуть зберегти собі життя та здатися в полон. Для цього можна скористуватися чат-ботом у телеграмі t.me/spasisebyabot, зателефонувати на +38 044 350 89 17 та 688 (з українських номерів) або ж писати в Telegram або WhatsApp:

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