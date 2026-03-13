Так, близько 3-ої ночі мешканці Майкопа, розташованого в Адигеї, скаржилися на численні вибухи. Їх було щонайменше 10. Місто масовано атакували дрони. Про це пишуть росЗМІ.

Які наслідки атаки дронів на Росію 13 березня?

За словами очевидців, у квартирах "тремтіли вікна", в автомобілях спрацьовувала сигналізація. Понад годину працювала тамтешня система ППО.

У мережі зазначають, що під удар потрапив військовий аеродром "Ханська".

Нагадаємо, що дана авіабаза зазнає атаки не вперше.

Вранці міноборони Росії повідомило про знешкодження 176 українських безпілотників над 14 областями. Серед них 80 – над Республікою Адигея.

Довідка: Аеродром "Ханська" належить міноборони Росії й використовується як військовий навчально‑авіаційний об'єкт. Тут базується 272‑а навчальна авіаційна база (військова частина 55661) Кубанського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені А. К. Сєрова. За відкритими даними, авіабаза має статус другого класу і може приймати літаки типу Ту‑134, Ан‑12, Іл‑18, легші літаки та вертольоти всіх типів.

Також телеграм-канал Exilenova+ повідомляє, що у Кірово-Чепецьку було атаковано хімічний завод "Уралхім".

Попередньо два БпЛА влучили в аміачний цех, ще один – у цех полімерної продукції. Працівників евакуювали до бомбосховищ, зміну, яка мала заступати на роботу, розвернули додому. До заводу з'їжджаються пожежники, поліція та швидка допомога.

Довідка: "Уралхім" – велика російська хімічна компанія, один із провідних виробників мінеральних добрив і хімічних продуктів у Росії та значному регіоні Євразії. Найбільший виробник амонійної селітри в Росії і один із ключових гравців у світовому виробництві азотних добрив.

Що відомо про останні удари України по Росії?