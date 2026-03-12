У мережі поширюють фото та відео з великим стовпом диму, який видно здалеку. Про це повідомляє Exilenova+.
Що відомо про пожежу на заводі у Тулі?
За попередньою інформацією, пожежа виникла 11 березня на території промислового підприємства у Тулі. Повідомляється, що загоряння сталося на Косогірському металургійному заводі – одному з відомих підприємств металургійної галузі регіону.
Згодом з’явилися кадри, на яких видно сильне полум’я та густий чорний дим. Місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу в районі промислової зони міста.
Наразі офіційної інформації про причини загоряння або можливі пошкодження підприємства російська влада не оприлюднила. Дані про постраждалих також поки не повідомлялися.
Наслідки пожежі у Тулі / Фото Exilenova+
Чому Косогірський металургійний завод є важливим для Росії?
Косогірський металургійний завод розташований у Тулі та є одним із великих підприємств металургійної промисловості регіону. Його заснували ще наприкінці 19 століття.
Підприємство спеціалізується на виробництві чавуну, феросплавів та різних видів промислового лиття, які часто використовуються у галузях промисловості.
На заводі працюють сотні людей, а продукція використовується як у цивільній індустрії, так і у машинобудуванні. Через масштаби виробництва підприємство вважається важливим для економіки регіону.
Міноборони України раніше радило Тулі приготуватися
Раніше Міністерство оборони України вже іронічно згадувало російські регіони Тулу та Брянськ у своїх повідомленнях. У соцмережах оборонного відомства публікували дописи, у яких жартували з приводу частих інцидентів і вибухів у цих областях.
Ракети вдарили по заводу "Кремній Ел" у Брянську. В іншому російському місті – Тулі – заявили, що вони "з вами (з Брянськом, – 24 Канал)". На це жартівливо відповів акаунт Міноборони України – "ну раз "с вами", то і Тулі оформимо".