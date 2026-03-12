У мережі поширюють фото та відео з великим стовпом диму, який видно здалеку. Про це повідомляє Exilenova+.

Що відомо про пожежу на заводі у Тулі?

За попередньою інформацією, пожежа виникла 11 березня на території промислового підприємства у Тулі. Повідомляється, що загоряння сталося на Косогірському металургійному заводі – одному з відомих підприємств металургійної галузі регіону.

Згодом з’явилися кадри, на яких видно сильне полум’я та густий чорний дим. Місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу в районі промислової зони міста.

Наразі офіційної інформації про причини загоряння або можливі пошкодження підприємства російська влада не оприлюднила. Дані про постраждалих також поки не повідомлялися.

Наслідки пожежі у Тулі / Фото Exilenova+

Чому Косогірський металургійний завод є важливим для Росії?

Косогірський металургійний завод розташований у Тулі та є одним із великих підприємств металургійної промисловості регіону. Його заснували ще наприкінці 19 століття.

Підприємство спеціалізується на виробництві чавуну, феросплавів та різних видів промислового лиття, які часто використовуються у галузях промисловості.

На заводі працюють сотні людей, а продукція використовується як у цивільній індустрії, так і у машинобудуванні. Через масштаби виробництва підприємство вважається важливим для економіки регіону.

Міноборони України раніше радило Тулі приготуватися