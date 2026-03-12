Росіяни скаржилися на багато гучних вибухів. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Краснодарському краї 12 березня?

Уночі в низці міст регіону було гучно. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що понад 15 сильних вибухів пролунало в районі Анапи та Вітязево – мовляв, Україна атакувала дронами.

Анапа та Вітязево вже близько 40 хвилин перебувають під масованою атакою БПЛА. За словами місцевих, всього на цю хвилину було чути понад 15 вибухів з боку Чорного моря. У небі видно яскраві спалахи, а також виє сирена повітряної небезпеки. Від гучних звуків спрацювали сигналізації біля авто. Попередньо, російська ППО знищує дрони ЗСУ на підльоті до міста. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Влада просить місцевих жителів сховатися у безпечному місці,

– написав телеграм-канал SHOT.

Над Краснодаром та Сіверським районом було понад 10 вибухів. Аеропорт Краснодара увів обмеження на прийом та випуск повітряних суден.



Де лунали вибухи в Росії 12 березня / Скриншот 24 Каналу

Про те, що може бути уражена перевалочна нафтобаза Тихорецька, написав телеграм-канал Exilenova+. Там виклали багато відео, зроблених росіянами з Тихорецька.

Показуємо Тихорецьк на карті Росії

Нефтянка все!

– казали очевидці.

Пожежа в Тихорецьку після атаки: дивіться відео (обережно, лайка!)

А також навели цікаву інформацію: може бути так, що ворог не встиг замінити ППО на нафтобазі. Раніше туди вже прилітали дрони, а тепер не спрацювала навіть сирена.

Журналісти ASTRA провели OSINT-аналіз і дійшли висновку, що горить нафтоперевалочний термінал "Тихорєцьк-Нафта" – там спалахнули резервуари на місцевій нафтобазі.

На кадрах відображено два джерела займання. Відкрите горіння, схоже, перед резервуаром, але й ззаду потужно валить дим, схоже, горять резервуари з паливом,

– вважає аналітик ASTRA.







Пожежа на нафтобазі в Тихорецьку / ASTRA

Важливо, що Тихорецький нафтовий вузол – один із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там велика нафтобаза та перевалочний термінал.

Офіційно росіяни визнали атаку – сказали, що є пожежа на НПЗ унаслідок атаки безпілотниками. Її гасять 26 одиниць техніки.