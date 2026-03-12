Россияне жаловались на много громких взрывов. Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах в Краснодарском крае 12 марта?

Ночью в ряде городов региона было громко. Российские пропагандистские СМИ пишут, что более 15 сильных взрывов прозвучало в районе Анапы и Витязево – мол, Украина атаковала дронами.

Анапа и Витязево уже около 40 минут находятся под массированной атакой БПЛА. По словам местных, всего на эту минуту было слышно более 15 взрывов со стороны Черного моря. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации возле авто. Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлете к городу. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте,

– написал телеграм-канал SHOT.

Над Краснодаром и Северским районом было более 10 взрывов. Аэропорт Краснодара ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.



О том, что может быть поражена перевалочная нефтебаза Тихорецка, написал телеграм-канал Exilenova+. Там выложили много видео, сделанных россиянами из Тихорецка.

Показываем Тихорецк на карте России

Нефтянка все!

– говорили очевидцы.

Пожар в Тихорецке после атаки: смотрите видео (осторожно, ругань!)

А также привели интересную информацию: возможно, враг не успел заменить ПВО на нефтебазе. Раньше туда уже прилетали дроны, а теперь не сработала даже сирена.

Журналисты ASTRA провели OSINT-анализ и пришли к выводу, что горит нефтеперевалочный терминал "Тихорецк-Нафта" – там вспыхнули резервуары на местной нефтебазе.

На кадрах запечатлены два источника возгорания. Открытое горение, похоже, перед резервуаром, но и сзади мощно валит дым, похоже, горят резервуары с топливом,

– считает аналитик ASTRA.







Важно, что Тихорецкий нефтяной узел – один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Там большая нефтебаза и перевалочный терминал.

Официально россияне признали атаку – сказали, что есть пожар на НПЗ в результате атаки беспилотниками. Его тушат 26 единиц техники.