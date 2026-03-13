Відомо, що для ударів Сили оборони використали крилаті ракети Storm Shadow. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що керівництво цього заводу раніше говорила, якщо на "Кремній Ел" зупиниться виробництво, то багато продуктів військово-промислового комплексу Росії перестануть існувати.

Дивіться також Удар по заводу "Кремній Ел" у Брянську: Міноборони розповіло про ракети Storm Shadow

Що для Росії означає атака по заводу у Брянську?

Павло Нарожний зауважив, що 90% російського ВПК забезпечував завод у Брянську, який атакували Сили оборони. Кремль має ще одне схоже підприємство, але його робота більше спрямована на цивільне виробництво.

Переорієнтувати його на виробництво елементів для зброї буде доволі складно.

Росія перебуває під санкціями. Більшість обладнання, яке є там – це продукція цивілізованого світу (Заходу – 24 Канал). Мабуть, крім Китаю, постачати Росії таке обладнання ніхто не зможе,

– сказав військовий експерт.

Він припустив, що у найкращому випадку росіянам доведеться витратити кілька місяців, щоб знайти постачальника, у якого є все необхідне для них. Якщо окупантам це вдасться, то буде потрібен ще час, щоб перевести все та навчити людей виконувати завдання на новій техніці.

Важливо! За словами військового експерта Романа Світана, більшість Storm Shadow змогли подолати російську ППО та влучили в Кремній Ел". Це може зірвати виробництво мікроелектроніки для авіаційної й ракетної техніки Росії. Це, ймовірно, створить серйозні проблеми для оборонної промисловості країни-агресора та може вплинути на виготовлення її ракетного озброєння.

Цікаво також те, що українські військові завдали удару по заводу "Кремній Ел" в день. Це означає, що в той час багато працівників було там. Вони могли або отримати важкі травми, або загинути.

Удар був дуже потужний. Прилетіло мінімум 7 ракет. Місцеві кажуть про 10 вибухів які пролунали на цьому заводі. Ворог не зможе дуже швидко оговтатись від руйнувань, які там сталось,

– зауважив Нарожний.

Він також зауважив, що у росіян дуже багато стратегічно важливих заводів, які працюють на військово-промисловий комплекс Росії. Окупантам не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб захищати всі ці об'єкти.

Що відомо про атаку на завод "Кремній Ел"?