Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що у Генштабі підтвердили удар по Росії ракетами Storm Shadow. Крім того, більшість цих засобів ураження пройшли через російську протиповітряну оборону.

Які наслідки удару по Брянську?

Роман Світан зауважив, що крилаті ракети, які Україна запустила по Брянську заходили зі сходу, а не півдня, як очікував противник, та дуже якісно виконали бойове завдання.

Цей удар по суті зупинив технологічний цикл виготовлення російської мікроелектроніки, яка в основному йшла на авіаційне та ракетне виробництво. У Росії, однозначно, великі проблеми,

– сказав він.

Мікроелектроніку, яку виготовляли на заводі буде дуже складно замінити. Полковник запасу ЗСУ припустив, що росіяни спробують використати для цього китайські технології.

Якщо це відбудеться, то це зменшить можливості виробництва зброї у Росії. Крім того, точність таких засобів ураження може зменшитись.

Важливо! Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив, що російська ППО не змогла перехопити ракети Storm Shadow через складні маршрути їхнього польоту. Вони, ймовірно, заходити на ціль із території Росії в обхід систем перехоплення. Крім того, частину ППО росіяни перекинули для захисту Москви, а ще значну їх кількість знищили українські сили.

Світан підсумував, що атака по заводу дасть можливість зменшити виробництво російських балістичних ракет, які складно збивати український протиповітряній обороні через часті масовані атаки.

Що відомо про удар по заводу у Брянську?