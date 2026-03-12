Про це інформує український військовий портал Defense Express.

Що відомо про завод "Мікрон" у Зеленограді?

Нині найбільшим виробником мікроелектроніки в Росії вважається завод "Мікрон" у Зеленограді. Ба більше – це єдине підприємство, яке для виробництва використовує технологію 90 нанометрів.

Для розуміння відсталості Росії у цьому, цей рівень у передових виробників був досягнутий у 2002 – 2003 роках та відповідає рівню Intel Pentium 4. Водночас у 2020 році у серійному виробництві напівпровідники за технологією 5 нанометрів, а провідним наразі є техпроцес на рівні менш як 2 нанометри,

– зауважило видання.

Водночас фахівці зауважили, що для ураження російського заводу "Мікрон" існують деякі складнощі через його розташування. Оскільки він розміщений у Зеленограді, що на околиці Москви, то захищений щільною системою протиповітряної оборони разом із російською столицею. Крім того, окупанти продовжують розгортати додаткові ППО навколо Москви – нині їх уже близько 130 одиниць.

Та попри значний захист Сили оборони намагались уданими дронами атакувати це підприємство двічі – у травні та липні 2025 року, однак безрезультативно.

Експерти припускають, що завод у Зеленограді чи інші об'єкти Москви та Підмосков'я дістати все ж можна, але балістичними ракетами. Таку думку висловив співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Армія TV. Він оцінив імовірність прориву системи протиракетної оборони московського регіону балістикою типу FP-9 у 25%.

До слова, балістична ракета типу FP-9 має дальність 855 кілометрів й здатна нести 800 кілограмів бойової частини. Разом з тим має відхилення не більше 20 метрів. Відповідна кодифікація ракети має відбутись влітку 2026 року.

Які деталі ураження заводу "Кремній Ел" відомі?