Про це інформує український військовий портал Defense Express.
Дивіться також Зеленський пояснив, у чому полягає дронова угода
Що відомо про завод "Мікрон" у Зеленограді?
Нині найбільшим виробником мікроелектроніки в Росії вважається завод "Мікрон" у Зеленограді. Ба більше – це єдине підприємство, яке для виробництва використовує технологію 90 нанометрів.
Для розуміння відсталості Росії у цьому, цей рівень у передових виробників був досягнутий у 2002 – 2003 роках та відповідає рівню Intel Pentium 4. Водночас у 2020 році у серійному виробництві напівпровідники за технологією 5 нанометрів, а провідним наразі є техпроцес на рівні менш як 2 нанометри,
– зауважило видання.
Водночас фахівці зауважили, що для ураження російського заводу "Мікрон" існують деякі складнощі через його розташування. Оскільки він розміщений у Зеленограді, що на околиці Москви, то захищений щільною системою протиповітряної оборони разом із російською столицею. Крім того, окупанти продовжують розгортати додаткові ППО навколо Москви – нині їх уже близько 130 одиниць.
Та попри значний захист Сили оборони намагались уданими дронами атакувати це підприємство двічі – у травні та липні 2025 року, однак безрезультативно.
Експерти припускають, що завод у Зеленограді чи інші об'єкти Москви та Підмосков'я дістати все ж можна, але балістичними ракетами. Таку думку висловив співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Армія TV. Він оцінив імовірність прориву системи протиракетної оборони московського регіону балістикою типу FP-9 у 25%.
До слова, балістична ракета типу FP-9 має дальність 855 кілометрів й здатна нести 800 кілограмів бойової частини. Разом з тим має відхилення не більше 20 метрів. Відповідна кодифікація ракети має відбутись влітку 2026 року.
Які деталі ураження заводу "Кремній Ел" відомі?
10 березня Генштаб України підтвердив ураження російського заводу "Кремній Ел" ракетами Storm Shadow.
Розвідувальний дрон зафіксував, що усі 5 ракет прилетіли у ядро всього процесу – головний корпус.
Відстань від України до російського підприємства у місті Брянськ приблизно 105 кілометрів.
На заводі "Кремній Ел" працює понад 1,7 тисячі людей – він вважається одним із найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії.