Об этом информирует украинский военный портал Defense Express.

Что известно о заводе "Микрон" в Зеленограде?

Сейчас крупнейшим производителем микроэлектроники в России считается завод "Микрон" в Зеленограде. Более того – это единственное предприятие, которое для производства использует технологию 90 нанометров.

Для понимания отсталости России в этом, этот уровень у передовых производителей был достигнут в 2002 – 2003 годах и соответствует уровню Intel Pentium 4. В то же время в 2020 году в серийном производстве полупроводники по технологии 5 нанометров, а ведущим сейчас является техпроцесс на уровне менее 2 нанометров,

– отметило издание.

В то же время специалисты отметили, что для поражения российского завода "Микрон" существуют некоторые сложности из-за его расположения. Поскольку он расположен в Зеленограде, что на окраине Москвы, то защищен плотной системой противовоздушной обороны вместе с российской столицей. Кроме того, оккупанты продолжают разворачивать дополнительные ПВО вокруг Москвы – сейчас их уже около 130 единиц.

Но несмотря на значительную защиту Силы обороны пытались удачными дронами атаковать это предприятие дважды – в мае и июле 2025 года, однако безрезультатно.

Эксперты предполагают, что завод в Зеленограде или другие объекты Москвы и Подмосковья достать все же можно, но баллистическими ракетами. Такое мнение высказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Армия TV. Он оценил вероятность прорыва системы противоракетной обороны московского региона баллистикой типа FP-9 в 25%.

К слову, баллистическая ракета типа FP-9 имеет дальность 855 километров и способна нести 800 килограммов боевой части. Вместе с тем имеет отклонение не более 20 метров. Соответствующая кодификация ракеты должна состояться летом 2026 года.

Какие детали поражения завода "Кремний Эл" известны?