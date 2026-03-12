Об этом информирует украинский военный портал Defense Express.
Что известно о заводе "Микрон" в Зеленограде?
Сейчас крупнейшим производителем микроэлектроники в России считается завод "Микрон" в Зеленограде. Более того – это единственное предприятие, которое для производства использует технологию 90 нанометров.
Для понимания отсталости России в этом, этот уровень у передовых производителей был достигнут в 2002 – 2003 годах и соответствует уровню Intel Pentium 4. В то же время в 2020 году в серийном производстве полупроводники по технологии 5 нанометров, а ведущим сейчас является техпроцесс на уровне менее 2 нанометров,
– отметило издание.
В то же время специалисты отметили, что для поражения российского завода "Микрон" существуют некоторые сложности из-за его расположения. Поскольку он расположен в Зеленограде, что на окраине Москвы, то защищен плотной системой противовоздушной обороны вместе с российской столицей. Кроме того, оккупанты продолжают разворачивать дополнительные ПВО вокруг Москвы – сейчас их уже около 130 единиц.
Но несмотря на значительную защиту Силы обороны пытались удачными дронами атаковать это предприятие дважды – в мае и июле 2025 года, однако безрезультатно.
Эксперты предполагают, что завод в Зеленограде или другие объекты Москвы и Подмосковья достать все же можно, но баллистическими ракетами. Такое мнение высказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Армия TV. Он оценил вероятность прорыва системы противоракетной обороны московского региона баллистикой типа FP-9 в 25%.
К слову, баллистическая ракета типа FP-9 имеет дальность 855 километров и способна нести 800 килограммов боевой части. Вместе с тем имеет отклонение не более 20 метров. Соответствующая кодификация ракеты должна состояться летом 2026 года.
Какие детали поражения завода "Кремний Эл" известны?
10 марта Генштаб Украины подтвердил поражение российского завода "Кремний Эл" ракетами Storm Shadow.
Разведывательный дрон зафиксировал, что все 5 ракет прилетели в ядро всего процесса – главный корпус.
Расстояние от Украины до российского предприятия в городе Брянск примерно 105 километров.
На заводе "Кремний Эл" работает более 1,7 тысячи человек – он считается одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.