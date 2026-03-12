Опыт Украины в борьбе с дронами становится ценным и популярным для мира. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.

Смотрите также Война на Ближнем Востоке сжигает запасы Patriot: Politico привели мрачные сценарии для Украины

Что известно о помощи Украины на Ближнем Востоке?

Участие Украины на Ближнем Востоке не предусматривает наступательных операций или привлечения иностранных подразделений. Речь идет о помощи в создании оборонительных линий и усилении защиты воздушного пространства, объяснил президент.

Планировалась большая сделка с США по производству дронов, но нужно исключение от Белого дома для ее подписания. Эти системы могут защищать от сотен или тысяч иранских ракет и дронов-камикадзе,

– отметил Зеленский.

Напомним, что три украинские группы специалистов по беспилотникам отправились в страны Ближнего Востока. Они должны поделиться практическим опытом противодействия воздушным угрозам, предоставить техническую и консультационную поддержку местным партнерам и наладить сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщил президент, отметив, что в состав команд вошли военные, инженеры и эксперты по БпЛА, которые уже работают с партнерами в регионе.

Что известно о сотрудничестве Украины и Ближнего Востока?