Опыт Украины в борьбе с дронами становится ценным и популярным для мира. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.
Что известно о помощи Украины на Ближнем Востоке?
Участие Украины на Ближнем Востоке не предусматривает наступательных операций или привлечения иностранных подразделений. Речь идет о помощи в создании оборонительных линий и усилении защиты воздушного пространства, объяснил президент.
Планировалась большая сделка с США по производству дронов, но нужно исключение от Белого дома для ее подписания. Эти системы могут защищать от сотен или тысяч иранских ракет и дронов-камикадзе,
– отметил Зеленский.
Напомним, что три украинские группы специалистов по беспилотникам отправились в страны Ближнего Востока. Они должны поделиться практическим опытом противодействия воздушным угрозам, предоставить техническую и консультационную поддержку местным партнерам и наладить сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщил президент, отметив, что в состав команд вошли военные, инженеры и эксперты по БпЛА, которые уже работают с партнерами в регионе.
Что известно о сотрудничестве Украины и Ближнего Востока?
США заинтересованы, чтобы Украина помогла сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке. Как заявил советник министра обороны Сергей Стерненко, такое сотрудничество может усилить партнерство и помочь Украине получить дополнительные средства для перехвата баллистики, в частности ракеты к системам ЗРК Patriot.
Сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока в сфере оборонных технологий может стать важным международным прорывом. Политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что переговоры с партнерами еще продолжаются и детали пока не разглашают. В то же время Украина прежде всего нуждается в ракетах PAC-3 к системам Patriot для перехвата российской баллистики.