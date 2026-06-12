Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, що зараз ворогу не так цікаво знищувати логістику, як вбивати населення. Таких злочинів лише у кількох населених пунктах фіксують дуже багато.

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Що Росія творить на Слов'янському напрямку?

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ зауважив, що, на жаль, на Слов'янському напрямку противник має певні досягнення. Росіяни акцентують увагу саме на місті Краматорськ – щоденно туди прилітають десятки КАБів, дронів "Молній" та FPV-дронів.

Противник намагається зробити усе, щоб з міста виїхало цивільне населення. Окупанти могли б вибивати логістику, щоб не давати можливості забезпечити місто для функціонування, але вони вдаються до інших методів.

Вони знищують безпосередньо місто. Обстрілюють велику кількість будинків, цивільних автомобілів. Неподалік міста Слов'янськ була ситуація, коли електрик виліз на стовп, щоб відновити електропостачання, а росіяни відпрацювали по ньому дроном,

– наголосив він.

Офіцер бригади про Слов'янський напрямок: дивіться відео

Отченаш додав, що, попри постійні атаки, життя в Слов'янську та Краматорську продовжується. Однак це досить небезпечно, адже відстань до лінії фронту невелика.

Зверніть увагу! Просимо долучитись до збору на антишахедні дрони для бригади НГУ "Рубіж" за посиланням. Ці безпілотники допомагають не лише військовим, а й цивільним, адже збивають цілі, які летять в тил. Тому кожна гривня важлива!

Ситуація на фронті в Донецькій області

Росіяни намагаються взяти під повний вогневий контроль Костянтинівку, щоб згодом туди могли просочуватись малі штурмові групи. Цікаво, що Володимиру Путіну доповідають, буцімто, російська армія скоро піде і на Краматорськ.

В Інституті вивчення війни зауважили, що для захоплення Костянтинівки окупанти залучили елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи. Раніше російській тактичній групі "Дзержинськ" вдалося домогтися тактичного прориву в західній частині міста.

Крім Слов'янська, російські війська продовжують наступальні операції у напрямках Покровська та Новопавлівки.