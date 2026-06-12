Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что сейчас врагу не так интересно уничтожать логистику, как убивать население. Таких преступлений только в нескольких населенных пунктах фиксируют очень много.

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Что Россия творит на Славянском направлении?

Офицер бригады "Рубеж" НГУ отметил, что, к сожалению, на Славянском направлении противник имеет определенные успехи. Россияне акцентируют внимание именно на городе Краматорск – ежедневно туда прилетают десятки КАБов, дронов "Молний" и FPV-дронов.

Противник пытается сделать все, чтобы из города уехало гражданское население. Оккупанты могли бы выбивать логистику, чтобы не дать возможности обеспечить город для функционирования, но они прибегают к другим методам.

Они уничтожают непосредственно город. Обстреливают большое количество домов, гражданских автомобилей. Недалеко от города Славянск была ситуация, когда электрик взобрался на столб, чтобы восстановить электроснабжение, а россияне обстреляли его с помощью дрона,

– подчеркнул он.

Офицер бригады о Славянском направлении: смотрите видео

Отченаш добавил, что, несмотря на постоянные атаки, жизнь в Славянске и Краматорске продолжается. Однако это довольно опасно, ведь расстояние до линии фронта невелико.

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Ситуация на фронте в Донецкой области

Россияне пытаются взять под полный огневой контроль Константиновку, чтобы впоследствии туда могли проникать небольшие штурмовые группы. Интересно, что Владимиру Путину докладывают, якобы, российская армия скоро пойдет и на Краматорск.

В Институте изучения войны отметили, что для захвата Константиновки оккупанты привлекли элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения. Ранее российской тактической группе "Дзержинск" удалось добиться тактического прорыва в западной части города.

Помимо Славянска, российские войска продолжают наступательные операции в направлениях Покровска и Новопавловки.