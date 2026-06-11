Константиновку россияне выбрали своей целью после провала прорваться в Славянск. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

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Что происходит вокруг Константиновки?

По словам аналитиков, на захвате Константиновки оккупационные войска сосредоточили значительные силы.

Они привлекли элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Как сообщал украинский военный наблюдатель Константин Машовец 10 июня, штурм Константиновки ведут две большие тактические группы – "Бахмут" и "Дзержинск", передовые подразделения которых расположены на расстоянии 2 километра друг от друга.

Известно, что тактическая группа "Бахмут" продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, захватив ее южную часть. Оккупанты зашли в северо-восточную часть Константиновки и продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск – Бахмут до железнодорожной станции.

Тем временем тактическая группа "Дзержинск" продвинулась со стороны Ильиновки, охватив районы от северо-западной до юго-западной окраины города. Ей удалось добиться тактического прорыва в западной части Константиновки.

При этом саму железнодорожную станцию "Константиновка" Россия захватить не смогла. Также ВСУ успешно зачистили Долгую Блаку на юго-западе от города от диверсионно-разведывательных групп.

Аналитики предполагают, что оккупанты продолжат проникать вглубь Константиновки и смогут закрепиться в отдельных районах города летом.

Но это им будет стоить больших потерь, а оперативный успех на Донбассе маловероятен.

Напомним, что в 28-й ОМБр, которая держит фронт вблизи Константиновки, назначили нового командира. Им стал подполковник Богдан Курас, который ранее занимал должность командира 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады.