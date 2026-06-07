О кадровых изменениях стало известно из официального сообщения бригады.

Интересно Силы обороны перехватили инициативу у Константиновки: обзор фронта от ISW

Что известно о новом командире 28-й ОМБр?

Новым начальником подразделения стал подполковник Богдан Курас. Он ранее занимал должность командира 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Какова сейчас ситуация вблизи Константиновки: смотрите карту DeepState

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Отметим, что предыдущий комбриг полковник Анатолий Куликовский заявил, что получил новое назначение на другом направлении, где будет использовать полученный боевой опыт и знания. По данным источников "Бабеля", он перешел на должность командира 160 ОМБр.

При этом полковник отчитался о результатах своей работы. Так, Куликовский сообщил, что по итогам 2025 года бригада вошла в топ-15 среди всех Сил обороны и заняла 5-е место в Сухопутных войсках по эффективности применения дронов.

Между тем аналитики DeepState ранее фиксировали расширение зон проникновения российских войск в Константиновке. Наибольшее давление фиксируют на южном и восточном направлениях, при этом ситуация вокруг Ильиновки и Новодмитровки создает угрозу для северной части города.

В то же время ISW отмечает, что россияне начали проникать в Константиновку еще осенью 2025 года, но существенных успехов до сих пор не достигли. А согласно последнему отчету аналитиков, Силы обороны на днях имели некоторые успехи на этом участке фронта.