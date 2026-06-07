Про кадрові зміни стало відомо з офіційного допису бригади.

Цікаво Сили оборони перехопили ініціативу біля Костянтинівки: огляд фронту від ISW

Що відомо про нового командира 28-ї ОМБр?

Новим начальником підрозділу став підполковник Богдан Курас. Він раніше обіймав посаду командира 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Яка наразі ситуація поблизу Костянтинівки: дивіться карту DeepState

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Зазначимо, що попередній комбриг полковник Анатолій Куликівський заявив, що отримав нове призначення на іншому напрямку, де використовуватиме здобутий бойовий досвід і знання. За даними джерел "Бабеля", він перейшов на посаду командира 160 ОМБр.

При цьому полковник відзвітував про результати своєї роботи. Так, Куликівський повідомив, що за підсумками 2025 року бригада увійшла до топ-15 серед усіх Сил оборони та посіла 5-те місце в Сухопутних військах за ефективністю застосування дронів.

Тим часом аналітики DeepState раніше фіксували розширення зон проникнення російських військ у Костянтинівці. Найбільший тиск фіксують на південному та східному напрямках, при цьому ситуація навколо Іллінівки й Новодмитрівки створює загрозу для північної частини міста.

Водночас ISW зазначає, що росіяни почали проникати до Костянтинівки ще восени 2025 року, але суттєвих успіхів досі не досягли. А згідно з останнім звітом аналітиків, Сили оборони днями мали деякі успіхи на цій ділянці фронту.