Інформацію про звільнення для "Бабеля" підтвердили два офіцери ЗСУ, які працюють у різних ланках вертикалі управління – обидва ознайомилися з відповідним наказом.

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Що відомо про звільнення Куликовського?

Згідно з відкритими даними, Сирський нещодавно відвідував Костянтинівський напрямок, де працював на командному пункті 11-го армійського корпусу. Його очолює бригадний генерал Олексій Майстренко.

Зважаючи на відео, опубліковане на сторінці головкома, відбулося це не пізніше 30 травня.

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На цій ділянці фронту також діє 19-й корпус під керівництвом бригадного генерала Олександра Бакуліна, до складу якого входить 28-ма ОМБр, що тримає оборону на напрямках Часового Яру, Торецька та траси на Покровськ.

Пізніше джерело, обізнане з ситуацією в бригаді, повідомило "Бабелю", що полковника Анатолія Куліковського перевели на посаду командира 160 ОМБр.

Загалом на Костянтинівському напрямку тривають активні бойові дії: російські війська намагаються просунутися в бік міста, змінюючи тактику – замість лобових атак вони намагаються заходити з флангів через навколишні населені пункти на висотах, що дає їм тактичну перевагу.

Яка ситуація поблизу Костянтинівки: дивіться карту DeepState

До слова, аналітики Інституту вивчення війни також повідомляли, що російські підрозділи здійснили спробу інфільтрації в районі Костянтинівка – Дружківка, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Опубліковані 3 червня геолоковані матеріали показують ураження будівлі в західній частині Костянтинівки українськими силами після проникнення туди російських груп.

Експерти при цьому наголошують, що присутність противника в окремих районах міста не означає оточення українських підрозділів у його центральній частині.