Про це повідомив старший лейтенант, заступник командира роти батальйону безпілотних систем Тимур Книш.

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Що сталося з Тягнибоком?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Олег Тягнибок на фронті зазнав поранень та контузії. Повідомляють, що військовий разом з побратимами перебував в одному автомобілі тоді, коли у нього влучив ворожий безпілотник.

Жодних додаткових подробиць стосовно стану військовослужбовця наразі не вказують. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив інформацію про його поранення та побажав йому швидкого одужання.

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Нагадаємо, колишній народний депутат кількох скликань та голова політичної партії ВО "Свобода", а наразі ще й підполковник Олег Тягнибок бере участь у бойових діях із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що наразі він очолює батальйон безпілотних систем 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле", підрозділи якої виконують бойові завдання, зокрема, на Запорізькому напрямку, стримуючи противника.

До речі, нагадаємо, що у травні 2024 року поранень на Бахмутсько-Сіверському напрямку зазнав його син Гордій, якому на той момент було лише 27 років. Віг разом із побратимами потрапив від ворожий артилерійський обстріл.