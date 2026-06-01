Про це повідомив адвокат Масі Найєм. За його словами, інтереси Борнякова в суді представлятиме його юридична компанія "Міллер".

Причиною позову стали публікації Гетманцева у телеграмі, в яких, як зазначає сторона позивача, містилися звинувачення щодо нібито причетності Борнякова до злочинної діяльності, корупційних схем, незаконного розподілу ліцензій, отримання коштів у незаконний спосіб, ухилення від свідчень у кримінальних провадженнях та зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У юридичній компанії наголошують, що йдеться саме про фактичні твердження, які мають бути підтверджені доказами, а не про оцінювальні судження чи політичну критику.

Те, що поширив народний депутат – не оцінка, не критика, не думка. Це твердження про факти. А факт або правда, або брехня – третього немає,

– написав Найєм.

Адвокат також зазначив, що позов ґрунтуватиметься як на нормах українського законодавства, так і на практиці Європейського суду з прав людини, яка визначає межі свободи слова та відповідальності за поширення недостовірної інформації.

"Кожен має право на критику, власну думку й публічну дискусію, але ніхто не має права поширювати неправдиві твердження про конкретну особу, особливо коли йдеться про звинувачення у злочинах, корупції чи інших протиправних діях", – додав адвокат.

Наразі ні Олександр Борняков, ні Данило Гетманцев не коментували допис Масі Найєма.