Взаємодія з клієнтом нарешті стала швидшою, простішою й, що найважливіше, значно комфортнішою та людянішою. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

За цей рік до Мультишерингу приєдналося понад сто партнерів. Серед них – ПУМБ, monobank, Банк Альянс, Uklon, Vodafone Ukraine, Київстар та інші лідери ринку. І для кожного з них Мультишеринг став не просто інтеграцією з Дією, а надійним інструментом оптимізації щоденних процесів.

За кожною такою інтеграцією стоять тисячі людей, які більше не витрачають свій час на рутину, а можуть присвятити його тому, що справді має значення. Це історія про довіру та синергію, яка змінює обличчя українського бізнесу.

Не просто отримання документів

До появи Мультишерингу компаніям часто доводилося будувати процеси навколо окремих запитів документів. Якщо для оформлення послуги або проходження перевірки потрібні кілька документів, користувач мав проходити той самий сценарій декілька разів поспіль.

Це створювало зайві кроки, втрату часу та, як наслідок, – розчарування користувачів на фінальних етапах процесу, коли людина просто втомлювалася від нескінченних кліків. Адже цифровий світ має надихати своєю легкістю, а не втомлювати.

Мультишеринг кардинально змінив цей підхід. Тепер бізнес може отримати весь пакет необхідних документів у межах одного сценарію – через одну кнопку або один QR-код. Для користувача це природно й просто: кілька секунд замість серії повторюваних дій.

Але за цією простотою стоїть значно більше, ніж просто UX-покращення. Це вияв поваги до особистого часу кожного українця.

Коли зручність стає конкурентною перевагою

Сьогодні клієнти очікують швидких, безшовних і непомітних цифрових процесів. Людина не хоче витрачати життя на повторне підтвердження інформації чи дублювання дій. І саме тут навіть невелике скорочення кількості кроків починає напряму впливати на бізнес-показники та лояльність.

Для банків – це швидший та приємніший онбординг клієнтів, який починається з посмішки, а не з паперів.

Для телеком-компаній – простіше підключення сервісів.

Для HR-команд – менше ручної роботи з документами та більше часу на спілкування з майбутніми колегами.

Для сервісних компаній – швидше проходження перевірок і реєстрацій.

Коли технології забирають на себе технічну рутину, у бізнесу з'являється простір для творчості та щирого сервісу. Мультишеринг став відповіддю на запит ринку щодо більш цілісної, сучасної та дружньої взаємодії з цифровими документами.

Цифрова інфраструктура, яка розвивається разом із бізнесом

За цей рік ми побачили головне: бізнесу потрібні не окремі відірвані функції, а готові живі сценарії, які можна органічно вбудувати у власні процеси та філософію.

Саме тому розвиток Мультишерингу не зупиняється ні на мить. Ми не реалізували всього, що планували на старті, але цей рік дав нам безцінний досвід і чітке бачення подальшого розвитку сервісу. Ми навчилися слухати відгуки користувачів та бізнесу, щоб створювати продукт, який резонує з їхніми реальними потребами.

Один із ключових напрямів – розширення переліку документів, які можна буде передавати через Мультишеринг. Це відкриє абсолютно нові сценарії для фінансового сектору, HR, телеком-ринку, страхування, сервісних платформ та інших галузей. Ми прагнемо створювати рішення, які випереджають час і роблять складне непомітним.

Наша мета – зробити так, щоб бізнес міг отримувати всі необхідні дані від користувача в межах одного зрозумілого, безпечного та нативного цифрового процесу.

Еволюція взаємодії

Мультишеринг – це не лише про документи. Це про глобальну зміну самої логіки взаємодії між людиною, бізнесом і державою, де в центрі всього стоїть комфорт громадянина.

Ще кілька років тому надсилання документів означало скани, копії, паперові заяви, зіпсовані нерви та десятки ручних дій. Сьогодні користувач може передати весь необхідний пакет документів за кілька кліків у своєму смартфоні, де б він не був – в затишній кав'ярні чи в дорозі.

І це вже не виняток чи інновація заради інновації. Це високий стандарт сервісу, на який ми всі заслуговуємо.

Саме такі непомітні, на перший погляд, зміни поступово і впевнено формують нашу цифрову державу – не через гучні гасла, а через реальні, маленькі, але такі важливі покращення щоденного досвіду мільйонів людей та бізнесів. Державу, де технології служать людям, а кожен клік сповнений турботи.