Об этом сообщил старший лейтенант, заместитель командира роты батальона беспилотных систем Тимур Кныш.

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Что произошло с Тягнибоком?

Согласно обнародованной информации, Олег Тягнибок на фронте получил ранения и контузии. Сообщают, что военный вместе с собратьями находился в одном автомобиле тогда, когда в него попал вражеский беспилотник.

Никаких дополнительных подробностей относительно состояния военнослужащего пока не указывают. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил информацию о его ранении и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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Напомним, бывший народный депутат нескольких созывов и председатель политической партии ВО "Свобода", а сейчас еще и подполковник Олег Тягнибок участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Известно, что сейчас он возглавляет батальон беспилотных систем 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле", подразделения которой выполняют боевые задачи, в частности, на Запорожском направлении, сдерживая противника.

Кстати, напомним, что в мае 2024 года ранения на Бахмутско-Северском направлении получил его сын Гордей, которому на тот момент было всего 27 лет. Виг вместе с собратьями попал под вражеский артиллерийский обстрел.