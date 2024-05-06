Украинский политик написал, в каком состоянии находится сын и где его лечат. Стоит заметить, что на фронте воюет также сын популярного телеведущего Игоря Пелиха Иван.
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Что известно о состоянии сына Олега Тягнибока
Гордей говорит, что теперь будет праздновать День рождения дважды – день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь... Но слава Богу, что так. Уберег накануне Пасхи,
– отметил экс-нардеп.
Он рассказал, что Гордея эвакуировали из Бахмутского направления через Славянск на Днепр.
"Сейчас после второй операции – состояние средней тяжести. Прогноз – положительный", – объяснил Тягнибок.
Политик также опубликовал фото с сыном, сделанное в больнице.
Сын Тягнибока получил ранение на фронте
На фронте получил ранение Виктор Розовый
- Военнослужащий и юморист Виктор Розовый в конце марта получил ранение на фронте.
- Жена победителя "Лиги смеха" написала, что у Виктора сложное осколочное ранение головы. Его ранили на выездном задании. Защитника прооперировали.
- В конце апреля жена военнослужащего объяснила, что Виктор находится в Украине и нуждается в реабилитации. Сейчас ему надо дождаться разрешения врачей выезжать за границу. Подробнее о состоянии юмориста читайте по ссылке.