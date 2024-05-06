Сын Тягнибока получил ранение на фронте

Украинский политик написал, в каком состоянии находится сын и где его лечат. Стоит заметить, что на фронте воюет также сын популярного телеведущего Игоря Пелиха Иван.

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Что известно о состоянии сына Олега Тягнибока

Гордей говорит, что теперь будет праздновать День рождения дважды – день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь... Но слава Богу, что так. Уберег накануне Пасхи,

– отметил экс-нардеп.

Он рассказал, что Гордея эвакуировали из Бахмутского направления через Славянск на Днепр.

"Сейчас после второй операции – состояние средней тяжести. Прогноз – положительный", – объяснил Тягнибок.

Политик также опубликовал фото с сыном, сделанное в больнице.



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