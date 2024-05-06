Кстати в Крынках, где Силы обороны держат плацдарм на левом берегу Днепра, ад. Однако ВСУ держатся там, а все попытки россиян выбить их оттуда терпят неудачу. На Пасху в Крынки передали куличи.
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Пасхальные традиции не обошли стороной наших защитников
Наступил самый большой праздник в христианском календаре – Пасха, или Светлое Христово Воскресение. Этот праздник является символом основных истин христианства, веры в Бога, который понес страдания за грехи человечества, был распят и воскрес.
Несмотря на сложные условия и трудности, в воскресенье, 5 апреля, украинские военнослужащие, следуя традициям также отпраздновали Пасху. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины показал символические кадры наших бойцов. В их корзинах можно заметить пасхальный хлеб, яйца, ветчину, сыр и другие лакомства.
Украинские защитники также отпраздновали Пасху / Фото Генеральный штаб ВСУ
В то же время в Государственной пограничной службе Украины поделились с украинцами видео праздничного застолья с линии фронта: сначала военные бьют врага, а потом крашанки.
В ВСУ бились пасхальными яйцами: смотрите видео
Как праздновали Пасху в Украине
- Заметим, что в этом году несмотря на ночную атаку России, десятки, а то и сотни тысяч украинцев не изменяют традиции и с самого утра выстроились в храмы. В сети публикуют видео огромных очередей на пасхальные службы.
- В украинской столице на Пасху можно было заметить действительно километровые очереди в Михайловский Златоверхий собор. Несмотря на то, что киевляне могли освятить пасху еще вечером 4 апреля, людей на праздник не было меньше.
- Львовяне на Пасху массово направились в Шевченковский гай. Там звучали гаивки как в аутентичном, так и в современном исполнении, водят кривого танца, работают две выставки, детская локация, палатки с музейным сувенирным товаром, фуд-корты, а также будет большой благотворительный сбор на ВСУ.
- В Днепре в церкви в честь иконы Божией Матери "Неожиданная радость" в этот день также освящали куличи и пасхальные корзины. Как рассказали "Суспільному" местные, тревожная ночь не помешала походу в церковь, ведь это – традиция.
- Празднования в Одессе также поражают масштабами. Огромные очереди продолжались в течение нескольких часов и не становятся меньше. Люди постоянно прибывают ради того, чтобы посвятить свою праздничную корзину.