Ажиотаж в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Тернополе и других областных центрах поражает. Как встречали Пасху в разных городах Украины – передает 24 Канал.

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Киев

В украинской столице на Пасху можно заметить действительно километровые очереди к Михайловскому Златоверхому собору. Несмотря на то, что киевляне могли освятить пасху еще вечером 4 апреля, людей на праздник не было меньше.

Огромные очереди на освящение корзины: смотрите видео

Сотни киевлян выстроились с корзинами, в которых можно заметить пасхальный хлеб, яйца, ветчину, сыр и другие лакомства.

Очереди в Киеве на освящение корзин: смотрите невероятное видео

Львов

Львовяне на Пасху массово направились в Шевченковский гай. Сегодня там звучат гаивки как в аутентичном, так и в современном исполнении, водят кривого танца, работают две выставки, детская локация, палатки с музейным сувенирным товаром, фуд-корты, а также будет большой благотворительный сбор на ВСУ.

В сети уже показали видео, как же проходит празднование на Львовщине.

Празднование Пасхи во Львове: смотрите видео

Днепр

В Днепре в церкви в честь иконы Божией Матери "Неожиданная радость" в этот день также освящали куличи и пасхальные корзины. Как рассказали "Суспільному" местные, тревожная ночь не помешала походу в церковь, ведь это – традиция.

Настроение такое и праздничное, обнадеживающее. Но очень тяжелая ситуация в стране. Сегодня решили пойти, надо возрождаться, надо стоять. Вера она спасает и человека и государство,

– говорит местная жительница Ольга.

Освящение в церкви иконы "Неожиданная радость" / Суспільне. Днепр

Как отмечает владика Симеон, митрополит Днепровский и Сичеславский ПЦУ, Христос воскрес, Воскреснет и Украина – поэтому украинцев не напугать.

Как происходило освящение куличей в Днепре: смотрите видео

Одесса

Празднования в Одессе также поражают масштабами. Огромные очереди держатся в течение нескольких часов и не становятся меньше. Люди постоянно прибывают ради того, чтобы посвятить свою праздничную корзину.

Священник под возгласы "Слава Украине" окропил одесситов святой водой.

Как происходило освящение в Одессе: смотрите видео

Как праздновали в других городах

Как сообщают местные медиа, сотни тернополян пришли на Пасхальную службу в собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы.

Огромные очереди возле храмов удалось снять и в Виннице.

Ситуация возле церквей Винницы: смотрите видео

Не меньший ажиотаж был и в Хмельницкой области. Там люди также не забыли о традициях и пришли на освящение пасхального обеда.

Как святили куличи в Хмельницкой области: смотрите видео