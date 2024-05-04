Пасха – один из тех религиозных праздников, который объединяет всех. Украинцы собираются семьями и идут в церковь. Впрочем, война внесла свои коррективы: не все могут приехать домой, чтобы побыть с родными. К тому же дополнительный выходной в понедельник 6 мая отменили из-за военного положения, а комендантский час не сокращали.
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Украинцы празднуют Светлое Христово Воскресение: видео службы из храмов
Трансляцию праздничной службы ведут из Киева. Видео службы на Пасху запишут из двух церквей: ПЦУ – из Свято-Михайловского Златоверхого собора и УГКЦ – из Патриаршего собора Воскресения Христова.
Трансляция Пасхальной службы ПЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора 2024: смотрите видео
Украинская греко-католическая церковь ведет службу из собора на левом берегу столицы.
Трансляция Пасхальной службы УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова 2024: смотрите видео
Когда начнут трансляции службы на Пасху
Прямоэфирные Пасхальные трансляции из Киева продлятся 4 – 5 мая на телеканале Суспільне Культура, Украинском Радио и Радио Культура.
Торжественное Богослужение Православной церкви Украины из Свято-Михайловского Златоверхого собора по случаю праздника Светлого Христова Воскресения будут транслировать:
- в субботу, 4 мая, в 23:00 телеканал Суспільне Культура;
- после полуночи 5 мая в течение трех часов – Украинское Радио и Радио Культура. Ход богослужения будет комментировать журналист Радио Культура Евгений Захарченко.
Пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова будут транслировать:
- в воскресенье, 5 мая, в 7:00 телеканал Суспільне Культура;
- после 8:30 – Украинское Радио и Радио Культура. Ход богослужения будет комментировать журналист Украинского Радио Роман Коляда.
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Какие ограничения будут в Украине на Пасху
К сожалению, власти призывают по возможности не идти в церкви и посмотреть службу онлайн. Это для безопасности граждан, ведь Россия, несмотря на декларируемое православие, может ударить по храмам на праздник.
В Киеве на Пасху усилят меры безопасности. В частности, меры безопасности на Софийской и Михайловской площадях проводит СБУ.
Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00 часов. Правоохранители будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций. Если во время службы или освящения корзин объявят тревогу, потребуется пройти в укрытие.