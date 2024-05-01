Это плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия. Основная цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

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Что проверяют в центре Киева

В Шевченковском районе меры безопасности. СБУ отрабатывает с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне Киева.



Во время мероприятий по безопасности силовики:

️ проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и так далее) для выявления запрещенных к обращению предметов;

️ осуществляют проверку граждан, которые находятся на территории центральной части города.

Мероприятия по безопасности в Киеве / Фото СБУ и полиции

Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта,

– отметили в СБУ.

Также призвали людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме того, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать режим комендантского часа.



У полиции и СБУ отметили, что правоохранители придерживаются принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

К слову, накануне в Киеве разоблачили пророссийских хакеров, которые создавали фейковые аккаунты руководителей наших спецслужб. СБУ ликвидировала ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу вражеской разведки.