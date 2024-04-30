Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала в Киеве ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. Удалось задержать двух организаторов, которые работали на дискредитацию Сил обороны.

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Они создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах. В частности от имени Председателя Службы безопасности и начальника ГУР МО.

Для того, чтобы придать "подлинности" этим страницам, они перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. В то же время в личных сообщениях они выманивали деньги за свою якобы "помощь".

Кроме этого, злоумышленники регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов в фейсбуке, твиттере, инстаграме и тик-токе и российских "Одноклассниках" и "Вконтакте". Ежедневно ботоферма могла генерировать более тысячи фейковых аккаунтов. Для их администрирования фигуранты установили в собственных домах специализированные программно-аппаратные комплексы.

Злоумышленники получили "методички" от представителей российской разведки. Таким образом Россия пытается расшатать ситуацию в Украине и испортить имидж нашего государства на международной арене.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:

️ специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов;

сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты.

Также правоохранители изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

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